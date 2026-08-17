التحليل الفني اليوم لـ Sonic SVM (SONIC) توفر صفحة Sonic SVM تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SONIC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Sonic SVM أدناه. التسجيل

تغير سعر Sonic SVM (SONIC) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.01833 -- -3.48% -20.21% -50.48%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Sonic SVM

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Sonic SVM عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 2 حيادي 15 شراء 9 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 0 حيادي 8 شراء 6 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 2 حيادي 7 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.01832 0.01832 R2 0.01832 0.01831 R1 0.01831 0.01831 PP 0.01831 0.01831 S1 0.0183 0.0183 S2 0.0183 0.0183 S3 0.01829 0.0183

إشارات السوق الخاصة بـ Sonic SVM صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.32M $5.60 M $5.92 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.06 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.06 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.09 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.10 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Sonic SVM صافي التدفق سعر SONICUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.02 M 0.02 2026-08-16 -$0.03 M 0.02 2026-08-15 -$0.01 M 0.02 2026-08-14 $0.00 M 0.02 2026-08-13 $0.02 M 0.02 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Sonic SVM (SONIC) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Sonic SVM المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT SONIC $0.01833 $0.01833 $0.01833 -3.21% 3.13M (USDT) تداول