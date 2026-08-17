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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Sonic SVM، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Sonic SVM، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن SONIC

معلومات سعر SONIC

ما هو SONIC

الوثيقة البيضاء لـ SONIC

الموقع الرسمي لـ SONIC

اقتصاد توكن SONIC

توقعات سعر SONIC

سجل SONIC

دليل شراء SONIC

محول عملة SONIC إلى الفيات

عقود SONIC الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Sonic SVM (SONIC)

التحليل الفني اليوم لـ Sonic SVM (SONIC)

توفر صفحة Sonic SVM تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SONIC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Sonic SVM أدناه.

تغير سعر Sonic SVM (SONIC)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.01833---3.48%-20.21%-50.48%
اعرف المزيد عن سعر Sonic SVM

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Sonic SVM

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Sonic SVM عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 2
حيادي 15
شراء 9
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 0حيادي 8شراء 6
المؤشرات الفنية:حياديبيع 2حيادي 7شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01832
0.01832
R2
0.01832
0.01831
R1
0.01831
0.01831
PP
0.01831
0.01831
S1
0.0183
0.0183
S2
0.0183
0.0183
S3
0.01829
0.0183

إشارات السوق الخاصة بـ Sonic SVM

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.32M
$5.60 M
$5.92 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.06 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.06 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.09 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.10 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Sonic SVM

صافي التدفقسعر SONICUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.02 M0.02
2026-08-16-$0.03 M0.02
2026-08-15-$0.01 M0.02
2026-08-14$0.00 M0.02
2026-08-13$0.02 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Sonic SVM (SONIC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Sonic SVM المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSONIC
$0.01833
$0.01833$0.01833
-3.21%
3.13M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SONIC إلى USD

المبلغ

SONIC
SONIC
USD
USD

1 SONIC = 0.01833 USD

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