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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Somnia، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Somnia، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن SOMI

معلومات سعر SOMI

ما هو SOMI

الوثيقة البيضاء لـ SOMI

الموقع الرسمي لـ SOMI

اقتصاد توكن SOMI

توقعات سعر SOMI

سجل SOMI

دليل شراء SOMI

محول عملة SOMI إلى الفيات

عقود SOMI الفورية

SOMI عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Somnia (SOMI)

التحليل الفني اليوم لـ Somnia (SOMI)

توفر صفحة Somnia تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SOMI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Somnia أدناه.

تغير سعر Somnia (SOMI)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.09101--+1.17%-7.29%-42.11%
اعرف المزيد عن سعر Somnia

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Somnia

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Somnia عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 5
حيادي 14
شراء 7
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 5حيادي 8شراء 1
المؤشرات الفنية:حياديبيع 0حيادي 6شراء 6
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.091
0.0909
R2
0.0909
0.0909
R1
0.0909
0.0909
PP
0.0908
0.0908
S1
0.0908
0.0908
S2
0.0907
0.0908
S3
0.0907
0.0907

إشارات السوق الخاصة بـ Somnia

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.54M
$9.26 M
$9.79 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.13 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.11 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.25 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.24 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Somnia

صافي التدفقسعر SOMIUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.09
2026-08-16-$0.03 M0.09
2026-08-15$0.02 M0.10
2026-08-14-$0.01 M0.09
2026-08-13-$0.01 M0.09

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Somnia (SOMI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Somnia المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSOMI
$0.09101
$0.09101$0.09101
-0.91%
649.60K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SOMI إلى USD

المبلغ

SOMI
SOMI
USD
USD

1 SOMI = 0.09101 USD

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