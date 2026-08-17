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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Solv Protocol، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Solv Protocol، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن SOLV

معلومات سعر SOLV

ما هو SOLV

الوثيقة البيضاء لـ SOLV

الموقع الرسمي لـ SOLV

اقتصاد توكن SOLV

توقعات سعر SOLV

سجل SOLV

دليل شراء SOLV

محول عملة SOLV إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ Solv Protocol (SOLV)

التحليل الفني اليوم لـ Solv Protocol (SOLV)

توفر صفحة Solv Protocol تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SOLV، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Solv Protocol أدناه.

تغير سعر Solv Protocol (SOLV)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.002374---5.50%-6.10%-43.13%
اعرف المزيد عن سعر Solv Protocol

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Solv Protocol

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Solv Protocol عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 9
حيادي 1
شراء 16
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 1حيادي 0شراء 13
المؤشرات الفنية:بيعبيع 8حيادي 1شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.00237
0.00237
R2
0.00237
0.002369
R1
0.002369
0.002369
PP
0.002369
0.002369
S1
0.002368
0.002368
S2
0.002368
0.002368
S3
0.002367
0.002368

إشارات السوق الخاصة بـ Solv Protocol

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-1.08M
$8.53 M
$9.61 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.06 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.06 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.24 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.26 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Solv Protocol

صافي التدفقسعر SOLVUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.01 M0.00
2026-08-16$0.07 M0.00
2026-08-15$0.03 M0.00
2026-08-14-$0.06 M0.00
2026-08-13-$0.03 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Solv Protocol

تداول أسواق Solv Protocol (SOLV) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Solv Protocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSOLV
$0.002374
$0.002374$0.002374
+3.03%
24.34M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SOLV إلى USD

المبلغ

SOLV
SOLV
USD
USD

1 SOLV = 0.002374 USD

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