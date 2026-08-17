التحليل الفني اليوم لـ Solv Protocol (SOLV) توفر صفحة Solv Protocol تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SOLV، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Solv Protocol أدناه. التسجيل

تغير سعر Solv Protocol (SOLV) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.002374 -- -5.50% -6.10% -43.13%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Solv Protocol

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Solv Protocol عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 9 حيادي 1 شراء 16 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 1 حيادي 0 شراء 13 المؤشرات الفنية : بيع بيع 8 حيادي 1 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.00237 0.00237 R2 0.00237 0.002369 R1 0.002369 0.002369 PP 0.002369 0.002369 S1 0.002368 0.002368 S2 0.002368 0.002368 S3 0.002367 0.002368

إشارات السوق الخاصة بـ Solv Protocol صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -1.08M $8.53 M $9.61 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.06 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.06 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.24 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.26 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Solv Protocol صافي التدفق سعر SOLVUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.01 M 0.00 2026-08-16 $0.07 M 0.00 2026-08-15 $0.03 M 0.00 2026-08-14 -$0.06 M 0.00 2026-08-13 -$0.03 M 0.00 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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