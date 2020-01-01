توكنوميكس Stohn Coin (SOH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Stohn Coin (SOH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Stohn Coin (SOH) Stohn Coin هي عملة رقمية لامركزية مصممة لإجراء معاملات سريعة وآمنة وفعالة من حيث التكلفة. على عكس الأنظمة المصرفية التقليدية التي تعتمد على وسطاء مثل البنوك أو الحكومات، تعمل Stohn Coin على شبكة P2P من نظير الي نظير مدعومة بتقنية بلوكتشين. يتيح هذا للمستخدمين إرسال واستقبال المدفوعات مباشرة، في أي مكان في العالم، دون تأخير أو رسوم عالية. مع وجود حد أقصى للإمداد يبلغ 43،982،139 عملة، فإن Stohn Coin انكماشية من حيث التصميم، مما يجعلها أصلًا رقميًا نادرًا وقيمًا محتملًا بمرور الوقت. يتم تقديم عملات جديدة من خلال التعدين، مع وقت كتلة يبلغ 5 دقائق فقط، مما يضمن إصدارًا ثابتًا ومنتظمًا للعملات مع تأمين الشبكة. الموقع الرسمي: https://stohncoin.org الوثيقة البيضاء: https://stohncoin.org/files/StohnCoinWhitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://stohnexplorer.com/ اشتر SOH الآن!

توكنوميكس Stohn Coin (SOH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Stohn Coin (SOH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 إجمالي العرض: $ 40,00M $ 40,00M $ 40,00M العرض المتداول: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 200,40K $ 200,40K $ 200,40K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0,0372 $ 0,0372 $ 0,0372 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0,002123899099248126 $ 0,002123899099248126 $ 0,002123899099248126 السعر الحالي: $ 0,00501 $ 0,00501 $ 0,00501 معرفة المزيد عن سعر Stohn Coin (SOH)

توكنوميكس Stohn Coin (SOH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Stohn Coin (SOH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SOH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SOH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SOH، استكشف السعر المباشر لتوكن SOH!

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