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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول SoFi Technologies، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول SoFi Technologies، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن SOFION

معلومات سعر SOFION

ما هو SOFION

الموقع الرسمي لـ SOFION

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التحليل الفني اليوم لـ SoFi Technologies (SOFION)

التحليل الفني اليوم لـ SoFi Technologies (SOFION)

توفر صفحة SoFi Technologies تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SOFION، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل SoFi Technologies أدناه.

تغير سعر SoFi Technologies (SOFION)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
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تدفق رأس المال الخاص بـ SoFi Technologies

صافي التدفقسعر SOFIONUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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