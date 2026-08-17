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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول SN64، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول SN64، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن SN64

معلومات سعر SN64

ما هو SN64

الوثيقة البيضاء لـ SN64

الموقع الرسمي لـ SN64

اقتصاد توكن SN64

توقعات سعر SN64

سجل SN64

دليل شراء SN64

محول عملة SN64 إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ SN64 (SN64)

التحليل الفني اليوم لـ SN64 (SN64)

توفر صفحة SN64 تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SN64، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل SN64 أدناه.

تغير سعر SN64 (SN64)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$15.93---10.16%+4.32%-12.57%
اعرف المزيد عن سعر SN64

تدفق رأس المال الخاص بـ SN64

صافي التدفقسعر SN64USDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M15.93
2026-08-16$0.00 M16.28
2026-08-15$0.00 M16.81
2026-08-14$0.00 M16.75
2026-08-13$0.00 M17.43

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن SN64

SN64 USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع SN64 باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود SN64 USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق SN64 (SN64) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر SN64 المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSN64
$15.93
$15.93$15.93
-2.13%
207.56 (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SN64 إلى USD

المبلغ

SN64
SN64
USD
USD

1 SN64 = 15.93 USD

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