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SumatiWorld السعر(SMAT)

USD

مخطط أسعار SumatiWorld (SMAT) المباشر

$0.3124
$0.3124$0.3124
+24.91%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول SMAT

السعر الحالي لـ SumatiWorld (SMAT) اليوم هو 0.3124 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من SMAT إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق SumatiWorld:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 16.97K USD
- تغير سعر SumatiWorld خلال اليوم هو +24.91%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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SMAT أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار SumatiWorld لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0623+24.91%
30 يوم$ +0.2624+524.80%
60 يوم$ +0.2624+524.80%
90 يوم$ +0.2624+524.80%
تغير سعر SumatiWorld اليوم

سجل اليوم SMAT تغيرًا $ +0.0623 (+24.91%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر SumatiWorld لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.2624 (+524.80%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر SumatiWorld لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SMAT تغييرًا في $ +0.2624 (+524.80%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر SumatiWorld لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.2624 (+524.80%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

SMAT معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار SumatiWorld: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.108
$ 0.108$ 0.108

$ 0.4484
$ 0.4484$ 0.4484

$ 3.19
$ 3.19$ 3.19

+25.01%

+24.91%

+524.80%

SMAT معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 16.97K
$ 16.97K$ 16.97K

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ما هو SumatiWorld ( SMAT )

SUMAT IWORLD هي لعبة بلوكتشين ثلاثية الأبعاد تجمع بين الذكاء الاصطناعي، واللعب الخمول، وألعاب تقمص الأدوار الواقعية، والتمويل اللامركزي، والأنظمة الاجتماعية. يمكن للاعبين الاستكشاف، والقتال، والتأمل، وبناء المناطق، والمشاركة في النظام البيئي من خلال الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) وحوكمة المنظمات اللامركزية المستقلة (DAO).

متوفر SumatiWorld على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك SumatiWorld الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين SMATلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
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صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء SumatiWorld سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر SumatiWorld

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل SumatiWorld، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ SMAT؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارSumatiWorld.

سجل أسعار SumatiWorld

يوفر تتبع مسار سعر SMAT معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ SMAT. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار SumatiWorld.

توكنوميكس SumatiWorld (SMAT)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس SumatiWorld (SMAT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SMAT والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء SumatiWorld ( SMAT )

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عملة SMAT إلى العملات المحلية

1 SMAT إلى VND
8,220.806
1 SMAT إلى AUD
A$0.477972
1 SMAT إلى GBP
0.228052
1 SMAT إلى EUR
0.268664
1 SMAT إلى USD
$0.3124
1 SMAT إلى MYR
RM1.324576
1 SMAT إلى TRY
12.377288
1 SMAT إلى JPY
¥45.248016
1 SMAT إلى RUB
24.482788
1 SMAT إلى INR
26.841408
1 SMAT إلى IDR
Rp5,121.310656
1 SMAT إلى KRW
425.032696
1 SMAT إلى PHP
17.75994
1 SMAT إلى EGP
￡E.15.63562
1 SMAT إلى BRL
R$1.7182
1 SMAT إلى CAD
C$0.427988
1 SMAT إلى BDT
38.178404
1 SMAT إلى NGN
483.588952
1 SMAT إلى UAH
13.033328
1 SMAT إلى VES
Bs32.1772
1 SMAT إلى PKR
Rs88.949652
1 SMAT إلى KZT
161.529544
1 SMAT إلى THB
฿10.19986
1 SMAT إلى TWD
NT$9.209552
1 SMAT إلى AED
د.إ1.146508
1 SMAT إلى CHF
Fr0.24992
1 SMAT إلى HKD
HK$2.449216
1 SMAT إلى MAD
.د.م2.839716
1 SMAT إلى MXN
$5.941848
1 SMAT إلى PLN
1.14026

SumatiWorld المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ SumatiWorld، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب SumatiWorld الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

SMAT
SMAT
USD
USD

1 SMAT = 0.3124 USD

تداول

USDTSMAT
$0.3124
$0.3124$0.3124
+156.06%

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