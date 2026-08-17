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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Solstice Finance، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Solstice Finance، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن SLX

معلومات سعر SLX

ما هو SLX

الموقع الرسمي لـ SLX

اقتصاد توكن SLX

توقعات سعر SLX

سجل SLX

دليل شراء SLX

محول عملة SLX إلى الفيات

عقود SLX الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Solstice Finance (SLX)

التحليل الفني اليوم لـ Solstice Finance (SLX)

توفر صفحة Solstice Finance تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SLX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Solstice Finance أدناه.

تغير سعر Solstice Finance (SLX)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.07054---10.11%-34.45%+88.10%
اعرف المزيد عن سعر Solstice Finance

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Solstice Finance

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Solstice Finance عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع قوي
بيع 16
حيادي 9
شراء 1
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 12حيادي 2شراء 0
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 7شراء 1
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.0706
0.0706
R2
0.0706
0.0705
R1
0.0705
0.0705
PP
0.0705
0.0705
S1
0.0704
0.0704
S2
0.0704
0.0704
S3
0.0703
0.0704

إشارات السوق الخاصة بـ Solstice Finance

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.35M
$2.73 M
$3.08 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.04M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.52 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.56 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.06M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.14 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.19 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Solstice Finance

صافي التدفقسعر SLXUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.05 M0.07
2026-08-16$0.01 M0.07
2026-08-15$0.13 M0.08
2026-08-14-$0.04 M0.08
2026-08-13$0.02 M0.08

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Solstice Finance

تداول أسواق Solstice Finance (SLX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Solstice Finance المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSLX
$0.07054
$0.07054$0.07054
-1.17%
2.13M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SLX إلى USD

المبلغ

SLX
SLX
USD
USD

1 SLX = 0.07054 USD

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