التحليل الفني اليوم لـ Solstice Finance (SLX)
تغير سعر Solstice Finance (SLX)
|السعر الحالي
|24 ساعة
|7 أيام
|30 يوم
|90 يوم
|$0.07054
|--
|-10.11%
|-34.45%
|+88.10%
المؤشرات الفنية الخاصة بـ Solstice Finance
يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Solstice Finance عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.
|المتوسطات المتحركة:
|بيع قوي
|بيع 12
|حيادي 2
|شراء 0
|المؤشرات الفنية:
|حيادي
|بيع 4
|حيادي 7
|شراء 1
إشارات السوق الخاصة بـ Solstice Finance
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
تدفق رأس المال الخاص بـ Solstice Finance
|السجل
|صافي التدفق
|السعر
|2026-08-17
|-$0.05 M
|0.07
|2026-08-16
|$0.01 M
|0.07
|2026-08-15
|$0.13 M
|0.08
|2026-08-14
|-$0.04 M
|0.08
|2026-08-13
|$0.02 M
|0.08
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
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