التحليل الفني اليوم لـ Solstice Finance (SLX) توفر صفحة Solstice Finance تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SLX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Solstice Finance أدناه. التسجيل

تغير سعر Solstice Finance (SLX) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.07054 -- -10.11% -34.45% +88.10%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Solstice Finance

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Solstice Finance عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع قوي بيع 16 حيادي 9 شراء 1 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 12 حيادي 2 شراء 0 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 4 حيادي 7 شراء 1 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.0706 0.0706 R2 0.0706 0.0705 R1 0.0705 0.0705 PP 0.0705 0.0705 S1 0.0704 0.0704 S2 0.0704 0.0704 S3 0.0703 0.0704

إشارات السوق الخاصة بـ Solstice Finance صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.35M $2.73 M $3.08 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.04M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.52 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.56 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.06M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $1.14 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $1.19 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Solstice Finance صافي التدفق سعر SLXUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.05 M 0.07 2026-08-16 $0.01 M 0.07 2026-08-15 $0.13 M 0.08 2026-08-14 -$0.04 M 0.08 2026-08-13 $0.02 M 0.08 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Solstice Finance (SLX) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Solstice Finance المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT SLX $0.07054 $0.07054 $0.07054 -1.17% 2.13M (USDT) تداول