توكنوميكس Smart Layer Network (SLN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Smart Layer Network (SLN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Smart Layer Network (SLN) Smart Layer has created a new digital asset paradigm through its innovative token standard ERC-5169 & TokenScript. It introduces a token front-end that can transform token liquidity and utility. الموقع الرسمي: https://www.smartlayer.network/ الوثيقة البيضاء: https://document.smartlayer.network/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xDb82c0d91E057E05600C8F8dc836bEb41da6df14 اشتر SLN الآن!

توكنوميكس Smart Layer Network (SLN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Smart Layer Network (SLN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 39.37M $ 39.37M $ 39.37M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.83M $ 2.83M $ 2.83M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 8 $ 8 $ 8 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.025733521297024744 $ 0.025733521297024744 $ 0.025733521297024744 السعر الحالي: $ 0.02831 $ 0.02831 $ 0.02831 معرفة المزيد عن سعر Smart Layer Network (SLN)

توكنوميكس Smart Layer Network (SLN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Smart Layer Network (SLN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SLN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SLN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SLN، استكشف السعر المباشر لتوكن SLN!

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