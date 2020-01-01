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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول SkyAI، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول SkyAI، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن SKYAI

معلومات سعر SKYAI

ما هو SKYAI

الموقع الرسمي لـ SKYAI

اقتصاد توكن SKYAI

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التحليل الفني اليوم لـ SkyAI (SKYAI)

التحليل الفني اليوم لـ SkyAI (SKYAI)

توفر صفحة SkyAI تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SKYAI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل SkyAI أدناه.

تغير سعر SkyAI (SKYAI)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.07565---32.41%+153.60%-72.55%
اعرف المزيد عن سعر SkyAI

المؤشرات الفنية الخاصة بـ SkyAI

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ SkyAI عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 8
حيادي 3
شراء 15
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 2حيادي 0شراء 12
المؤشرات الفنية:بيعبيع 6حيادي 3شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.07601
0.07593
R2
0.07593
0.07588
R1
0.07589
0.07585
PP
0.07581
0.07581
S1
0.07577
0.07576
S2
0.07569
0.07573
S3
0.07565
0.07569

إشارات السوق الخاصة بـ SkyAI

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
2.26M
$7.89 M
$5.62 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.12M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$13.45 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$13.33 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.22M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$43.39 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$43.18 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ SkyAI

صافي التدفقسعر SKYAIUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق SkyAI (SKYAI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر SkyAI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSKYAI
$0.07565
$0.07565$0.07565
+7.13%
8.73M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SKYAI إلى USD

المبلغ

SKYAI
SKYAI
USD
USD

1 SKYAI = 0.07564 USD

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