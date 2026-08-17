التحليل الفني اليوم لـ Sky Protocol (SKY) توفر صفحة Sky Protocol تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SKY، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Sky Protocol أدناه. التسجيل

تغير سعر Sky Protocol (SKY) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.05296 -- -0.74% -10.79% -22.67%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Sky Protocol

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Sky Protocol عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 9 حيادي 1 شراء 16 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 2 حيادي 0 شراء 12 المؤشرات الفنية : بيع بيع 7 حيادي 1 شراء 4 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.05296 0.05295 R2 0.05295 0.05294 R1 0.05293 0.05294 PP 0.05293 0.05293 S1 0.05291 0.05291 S2 0.0529 0.05291 S3 0.05288 0.0529

إشارات السوق الخاصة بـ Sky Protocol صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.10M $1.23 M $1.13 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.14 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.13 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.35 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.34 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Sky Protocol صافي التدفق سعر SKYUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.15 M 0.05 2026-08-16 $0.01 M 0.05 2026-08-15 -$0.17 M 0.05 2026-08-14 -$0.33 M 0.05 2026-08-13 -$0.05 M 0.05 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Sky Protocol (SKY) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Sky Protocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT SKY $0.05296 $0.05296 $0.05296 +1.59% 1.13M (USDT) تداول / USDC SKY $0.05293 $0.05293 $0.05293 +1.59% 1.03M (USDT) تداول