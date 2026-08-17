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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Sky Protocol، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Sky Protocol، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ Sky Protocol (SKY)

التحليل الفني اليوم لـ Sky Protocol (SKY)

توفر صفحة Sky Protocol تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SKY، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Sky Protocol أدناه.

تغير سعر Sky Protocol (SKY)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.05296---0.74%-10.79%-22.67%
اعرف المزيد عن سعر Sky Protocol

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Sky Protocol

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Sky Protocol عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 9
حيادي 1
شراء 16
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 2حيادي 0شراء 12
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 1شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.05296
0.05295
R2
0.05295
0.05294
R1
0.05293
0.05294
PP
0.05293
0.05293
S1
0.05291
0.05291
S2
0.0529
0.05291
S3
0.05288
0.0529

إشارات السوق الخاصة بـ Sky Protocol

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.10M
$1.23 M
$1.13 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.14 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.13 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.35 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.34 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Sky Protocol

صافي التدفقسعر SKYUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.15 M0.05
2026-08-16$0.01 M0.05
2026-08-15-$0.17 M0.05
2026-08-14-$0.33 M0.05
2026-08-13-$0.05 M0.05

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Sky Protocol

تداول أسواق Sky Protocol (SKY) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Sky Protocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSKY
$0.05296
$0.05296$0.05296
+1.59%
1.13M (USDT)
/USDCSKY
$0.05293
$0.05293$0.05293
+1.59%
1.03M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SKY إلى USD

المبلغ

SKY
SKY
USD
USD

1 SKY = 0.05296 USD

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