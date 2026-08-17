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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Seeker، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Seeker، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ Seeker (SKR)

التحليل الفني اليوم لـ Seeker (SKR)

توفر صفحة Seeker تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SKR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Seeker أدناه.

تغير سعر Seeker (SKR)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.007099---7.95%-11.71%-50.86%
اعرف المزيد عن سعر Seeker

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Seeker

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Seeker عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 2
حيادي 6
شراء 18
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:حياديبيع 2حيادي 6شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.00712
0.00711
R2
0.00711
0.00711
R1
0.00711
0.00711
PP
0.0071
0.0071
S1
0.0071
0.0071
S2
0.00709
0.0071
S3
0.00709
0.00709

إشارات السوق الخاصة بـ Seeker

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.61M
$2.60 M
$3.21 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.09 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.09 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.26 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.26 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Seeker

صافي التدفقسعر SKRUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.02 M0.01
2026-08-16-$0.02 M0.01
2026-08-15$0.03 M0.01
2026-08-14-$0.03 M0.01
2026-08-13$0.03 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Seeker (SKR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Seeker المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSKR
$0.007097
$0.007097$0.007097
-0.22%
8.77M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SKR إلى USD

المبلغ

SKR
SKR
USD
USD

1 SKR = 0.007099 USD

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