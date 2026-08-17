التحليل الفني اليوم لـ Seeker (SKR) توفر صفحة Seeker تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SKR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Seeker أدناه. التسجيل

تغير سعر Seeker (SKR) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.007099 -- -7.95% -11.71% -50.86%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Seeker

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Seeker عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء قوي بيع 2 حيادي 6 شراء 18 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 0 شراء 14 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 2 حيادي 6 شراء 4 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.00712 0.00711 R2 0.00711 0.00711 R1 0.00711 0.00711 PP 0.0071 0.0071 S1 0.0071 0.0071 S2 0.00709 0.0071 S3 0.00709 0.00709

إشارات السوق الخاصة بـ Seeker صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.61M $2.60 M $3.21 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.09 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.09 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.26 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.26 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Seeker صافي التدفق سعر SKRUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.02 M 0.01 2026-08-16 -$0.02 M 0.01 2026-08-15 $0.03 M 0.01 2026-08-14 -$0.03 M 0.01 2026-08-13 $0.03 M 0.01 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Seeker (SKR) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Seeker المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT SKR $0.007097 $0.007097 $0.007097 -0.22% 8.77M (USDT) تداول