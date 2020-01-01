توكنوميكس SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP) SKOP MERGES THE SKULL WITH THE ICONIC CHARM OF PEPE, SOLIDIFYING ITS REIGN IN THE CRYPTO UNIVERSE. الموقع الرسمي: https://linktr.ee/trystannft مستكشف الكتل: https://basescan.org/token/0x6d3b8c76c5396642960243febf736c6be8b60562 اشتر SKOP الآن!

توكنوميكس SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.63M $ 2.63M $ 2.63M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.13499 $ 0.13499 $ 0.13499 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.008606942578188084 $ 0.008606942578188084 $ 0.008606942578188084 السعر الحالي: $ 0.0175 $ 0.0175 $ 0.0175 معرفة المزيد عن سعر SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP)

توكنوميكس SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SKOP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SKOP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SKOP، استكشف السعر المباشر لتوكن SKOP!

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