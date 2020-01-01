توكنوميكس SKI MASK DOG (SKI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SKI MASK DOG (SKI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SKI MASK DOG (SKI) Ski Mask Dog هو عملة ميم على السلسلة الأساسية. الموقع الرسمي: https://skimaskdog.tech مستكشف الكتل: https://basescan.org/token/0x768BE13e1680b5ebE0024C42c896E3dB59ec0149 اشتر SKI الآن!

توكنوميكس SKI MASK DOG (SKI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SKI MASK DOG (SKI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 56.20M $ 56.20M $ 56.20M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 989.40M $ 989.40M $ 989.40M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 56.80M $ 56.80M $ 56.80M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.45 $ 0.45 $ 0.45 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000403026646024225 $ 0.000403026646024225 $ 0.000403026646024225 السعر الحالي: $ 0.0568 $ 0.0568 $ 0.0568 معرفة المزيد عن سعر SKI MASK DOG (SKI)

توكنوميكس SKI MASK DOG (SKI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SKI MASK DOG (SKI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SKI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SKI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SKI، استكشف السعر المباشر لتوكن SKI!

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