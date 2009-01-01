توكنوميكس First Reply (SIRIUS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول First Reply (SIRIUS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات First Reply (SIRIUS) The first cat in crypto from the first post on btc forum in 2009. الموقع الرسمي: https://siriusthecat.com/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/6T44rfi9BDUdZbEvVddZWVfsGrpC6N1sSSKYnCsLpump اشتر SIRIUS الآن!

توكنوميكس First Reply (SIRIUS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار First Reply (SIRIUS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 287.80K $ 287.80K $ 287.80K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.009 $ 0.009 $ 0.009 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000022011934852493 $ 0.000022011934852493 $ 0.000022011934852493 السعر الحالي: $ 0.0002878 $ 0.0002878 $ 0.0002878 معرفة المزيد عن سعر First Reply (SIRIUS)

توكنوميكس First Reply (SIRIUS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس First Reply (SIRIUS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SIRIUS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SIRIUS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SIRIUS، استكشف السعر المباشر لتوكن SIRIUS!

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