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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول SIREN، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول SIREN، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن SIREN

معلومات سعر SIREN

ما هو SIREN

الموقع الرسمي لـ SIREN

اقتصاد توكن SIREN

توقعات سعر SIREN

سجل SIREN

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التحليل الفني اليوم لـ SIREN (SIREN)

التحليل الفني اليوم لـ SIREN (SIREN)

توفر صفحة SIREN تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SIREN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل SIREN أدناه.

تغير سعر SIREN (SIREN)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.03133---22.22%-6.51%-93.99%
اعرف المزيد عن سعر SIREN

المؤشرات الفنية الخاصة بـ SIREN

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ SIREN عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 8
حيادي 1
شراء 17
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 8حيادي 1شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.02744
0.02743
R2
0.02743
0.02743
R1
0.02743
0.02743
PP
0.02742
0.02742
S1
0.02742
0.02742
S2
0.02741
0.02742
S3
0.02741
0.02741

إشارات السوق الخاصة بـ SIREN

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.72M
$1.04 M
$1.76 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.09 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.09 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.39 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.39 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ SIREN

صافي التدفقسعر SIRENUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن SIREN

تداول أسواق SIREN (SIREN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر SIREN المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSIREN
$0.03133
$0.03133$0.03133
-1.50%
2.48M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SIREN إلى USD

المبلغ

SIREN
SIREN
USD
USD

1 SIREN = 0.03132 USD

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