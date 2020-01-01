توكنوميكس Homer Simpson (SIMPSON) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Homer Simpson (SIMPSON)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Homer Simpson (SIMPSON) مشروع Homer Simpson - عملة الميم التي ستجعلك تقول "وو هوو!". هل سئمت من العملات القديمة المملة التي تُبالغ في تقدير نفسها؟ Homer Simpson هو وجهتك المثالية - عملة الميم التي ستجلب لك الضحك والمتعة! الموقع الرسمي: https://homersimpson.fun/ مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0xe3ac999fa3374f98aefc3f71704d52479f79db79 اشتر SIMPSON الآن!

توكنوميكس Homer Simpson (SIMPSON) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Homer Simpson (SIMPSON)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: $ 420,000.00T $ 420,000.00T $ 420,000.00T العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 33.81K $ 33.81K $ 33.81K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000000004032 $ 0.000000000004032 $ 0.000000000004032 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000000000077092 $ 0.000000000000077092 $ 0.000000000000077092 السعر الحالي: $ 0.0000000000000805 $ 0.0000000000000805 $ 0.0000000000000805 معرفة المزيد عن سعر Homer Simpson (SIMPSON)

توكنوميكس Homer Simpson (SIMPSON): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Homer Simpson (SIMPSON) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SIMPSON التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SIMPSON التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SIMPSON، استكشف السعر المباشر لتوكن SIMPSON!

كيفية شراء SIMPSON هل أنت مهتم بإضافة Homer Simpson (SIMPSON) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء SIMPSON ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء SIMPSON على MEXC الآن!

تاريخ سعر Homer Simpson (SIMPSON) يساعد تحليل تاريخ أسعار SIMPSON المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار SIMPSON الآن!

توقعات سعر SIMPSON هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه SIMPSON؟ تجمع صفحة توقعات أسعار SIMPSON الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر SIMPSON الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!