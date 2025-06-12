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SIMP السعر(SIMP)

USD

مخطط أسعار SIMP (SIMP) المباشر

$0.0001785
$0.0001785$0.0001785
+3.65%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول SIMP

السعر الحالي لـ SIMP (SIMP) اليوم هو 0.0001788 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من SIMP إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق SIMP:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 54.15K USD
- تغير سعر SIMP خلال اليوم هو +3.65%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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SIMP أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار SIMP لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.000006286+3.65%
30 يوم$ +0.0000988+123.50%
60 يوم$ +0.0000988+123.50%
90 يوم$ +0.0000988+123.50%
تغير سعر SIMP اليوم

سجل اليوم SIMP تغيرًا $ +0.000006286 (+3.65%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر SIMP لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0000988 (+123.50%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر SIMP لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SIMP تغييرًا في $ +0.0000988 (+123.50%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر SIMP لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0000988 (+123.50%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

SIMP معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار SIMP: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.0001614
$ 0.0001614$ 0.0001614

$ 0.0001798
$ 0.0001798$ 0.0001798

$ 0.0002637
$ 0.0002637$ 0.0002637

-0.06%

+3.65%

+4.74%

SIMP معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 54.15K
$ 54.15K$ 54.15K

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ما هو SIMP ( SIMP )

يمثل $SIMP الدليل المميز للقيمة العاطفية غير المتكافئة - وهو أصل تجريدي يتم التقاطه وتحقيق الدخل منه.

متوفر SIMP على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك SIMP الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين SIMPلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
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صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء SIMP سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر SIMP

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل SIMP، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ SIMP؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارSIMP.

سجل أسعار SIMP

يوفر تتبع مسار سعر SIMP معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ SIMP. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار SIMP.

توكنوميكس SIMP (SIMP)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس SIMP (SIMP) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SIMP والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء SIMP ( SIMP )

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عملة SIMP إلى العملات المحلية

1 SIMP إلى VND
4.705122
1 SIMP إلى AUD
A$0.000273564
1 SIMP إلى GBP
0.000130524
1 SIMP إلى EUR
0.000153768
1 SIMP إلى USD
$0.0001788
1 SIMP إلى MYR
RM0.000758112
1 SIMP إلى TRY
0.007042932
1 SIMP إلى JPY
¥0.025766868
1 SIMP إلى RUB
0.01426824
1 SIMP إلى INR
0.015396468
1 SIMP إلى IDR
Rp2.931147072
1 SIMP إلى KRW
0.244262256
1 SIMP إلى PHP
0.010025316
1 SIMP إلى EGP
￡E.0.008888148
1 SIMP إلى BRL
R$0.000990552
1 SIMP إلى CAD
C$0.00024138
1 SIMP إلى BDT
0.021865452
1 SIMP إلى NGN
0.27592416
1 SIMP إلى UAH
0.007382652
1 SIMP إلى VES
Bs0.01788
1 SIMP إلى PKR
Rs0.050593248
1 SIMP إلى KZT
0.091785192
1 SIMP إلى THB
฿0.005789544
1 SIMP إلى TWD
NT$0.005281752
1 SIMP إلى AED
د.إ0.000656196
1 SIMP إلى CHF
Fr0.000144828
1 SIMP إلى HKD
HK$0.001401792
1 SIMP إلى MAD
.د.م0.001628868
1 SIMP إلى MXN
$0.003390048

SIMP المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ SIMP، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب SIMP الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

SIMP
SIMP
USD
USD

1 SIMP = 0.0001788 USD

تداول

USDTSIMP
$0.0001788
$0.0001788$0.0001788
+10.50%

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