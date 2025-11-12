مشروع SIMON التمساح هو عملة ميم جريئة ومباشرة وُجدت من أجل "تجفيف مستنقع الكريبتو" من المحتالين، وضعاف اليدين، ومتلاعبين بالسوق. يقودها تميمة مستوحاة من Matt Furie بلا أي تسامح مع "دموع التماسيح"، حيث يزدهر مجتمع SIMON$ بالسخرية من المنتقدين، وتحدي الأعراف، وبناء الحماس من خلال المزاح الخام وغير المصفى. ومع الارتفاعات السريعة في السعر، والنمو المستمر للمتابعين، وقناة تيليغرام التي لا تعِد بأي مناطق آمنة، يضع سايمون التمساح نفسه كحركة وعملة ميم في آن واحد—مكافئًا أولئك الذين يملكون الجرأة لركوب الموجة، وساخرًا من الذين يختارون اللعب بأمان.