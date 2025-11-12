توكنوميكس Simon the Gator (SIMON)
توكنوميكس Simon the Gator (SIMON) وتحليل الأسعار
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Simon the Gator (SIMON)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
معلومات Simon the Gator (SIMON)
مشروع SIMON التمساح هو عملة ميم جريئة ومباشرة وُجدت من أجل "تجفيف مستنقع الكريبتو" من المحتالين، وضعاف اليدين، ومتلاعبين بالسوق. يقودها تميمة مستوحاة من Matt Furie بلا أي تسامح مع "دموع التماسيح"، حيث يزدهر مجتمع SIMON$ بالسخرية من المنتقدين، وتحدي الأعراف، وبناء الحماس من خلال المزاح الخام وغير المصفى. ومع الارتفاعات السريعة في السعر، والنمو المستمر للمتابعين، وقناة تيليغرام التي لا تعِد بأي مناطق آمنة، يضع سايمون التمساح نفسه كحركة وعملة ميم في آن واحد—مكافئًا أولئك الذين يملكون الجرأة لركوب الموجة، وساخرًا من الذين يختارون اللعب بأمان.
توكنوميكس Simon the Gator (SIMON): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس Simon the Gator (SIMON) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن SIMON التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SIMON التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SIMON، استكشف السعر المباشر لتوكن SIMON!
كيفية شراء SIMON
هل أنت مهتم بإضافة Simon the Gator (SIMON) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء SIMON ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً.
تاريخ سعر Simon the Gator (SIMON)
يساعد تحليل تاريخ أسعار SIMON المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني.
توقعات سعر SIMON
هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه SIMON؟ تجمع صفحة توقعات أسعار SIMON الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية.
لماذا عليك اختيار MEXC؟
MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو.
