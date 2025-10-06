سعر Simon the Gator المباشر اليوم هو 0.0001116 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SIMON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SIMON بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Simon the Gator المباشر اليوم هو 0.0001116 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SIMON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SIMON بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Simon the Gator

Simon the Gator السعر(SIMON)

السعر المباشر لـ 1 SIMON إلى USD:

$0.0001115
$0.0001115$0.0001115
+5.08%1D
USD
مخطط أسعار Simon the Gator (SIMON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:42:03 (UTC+8)

معلومات سعر Simon the Gator (SIMON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00008
$ 0.00008$ 0.00008
24 ساعة منخفض
$ 0.000138
$ 0.000138$ 0.000138
24 ساعة مرتفع

$ 0.00008
$ 0.00008$ 0.00008

$ 0.000138
$ 0.000138$ 0.000138

$ 0.00509385059964004
$ 0.00509385059964004$ 0.00509385059964004

$ 0.000098669640871021
$ 0.000098669640871021$ 0.000098669640871021

-0.72%

+5.08%

-9.35%

-9.35%

سعر Simon the Gator (SIMON) في الوقت الحقيقي هو $ 0.0001116. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SIMON بين أدنى سعر $ 0.00008 وأعلى سعر $ 0.000138، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSIMON على الإطلاق هو $ 0.00509385059964004، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.000098669640871021.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SIMON -0.72% على مدار الساعة الماضية، +5.08% على مدار 24 ساعة، و -9.35% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Simon the Gator (SIMON)

No.3197

$ 72.18K
$ 72.18K$ 72.18K

$ 5.94K
$ 5.94K$ 5.94K

$ 77.00K
$ 77.00K$ 77.00K

646.75M
646.75M 646.75M

690,000,000
690,000,000 690,000,000

690,000,000
690,000,000 690,000,000

93.73%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Simon the Gator هي $ 72.18K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.94K. العرض المتداول لـ SIMON يبلغ 646.75M، مع إجمالي عرض 690000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 77.00K.

سجل سعر Simon the Gator (SIMON) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Simon the Gator لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00000539+5.08%
30 يوم$ -0.0001944-63.53%
60 يوم$ -0.0014154-92.70%
90 يوم$ -0.0008884-88.84%
تغير سعر Simon the Gator اليوم

سجل اليوم SIMON تغيرًا $ +0.00000539 (+5.08%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Simon the Gator لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0001944 (-63.53%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Simon the Gator لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SIMON تغييرًا في $ -0.0014154 (-92.70%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Simon the Gator لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0008884 (-88.84%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Simon the Gator (SIMON)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Simon the Gator.

ما هو Simon the Gator ( SIMON )

مشروع SIMON التمساح هو عملة ميم جريئة ومباشرة وُجدت من أجل "تجفيف مستنقع الكريبتو" من المحتالين، وضعاف اليدين، ومتلاعبين بالسوق. يقودها تميمة مستوحاة من Matt Furie بلا أي تسامح مع "دموع التماسيح"، حيث يزدهر مجتمع SIMON$ بالسخرية من المنتقدين، وتحدي الأعراف، وبناء الحماس من خلال المزاح الخام وغير المصفى. ومع الارتفاعات السريعة في السعر، والنمو المستمر للمتابعين، وقناة تيليغرام التي لا تعِد بأي مناطق آمنة، يضع سايمون التمساح نفسه كحركة وعملة ميم في آن واحد—مكافئًا أولئك الذين يملكون الجرأة لركوب الموجة، وساخرًا من الذين يختارون اللعب بأمان.

متوفر Simon the Gator على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Simon the Gator الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين SIMONلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Simon the Gator على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Simon the Gator سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Simon the Gator (USD)

كم ستكون قيمة Simon the Gator (SIMON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Simon the Gator (SIMON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Simon the Gator.

تحقق الآن من توقعات سعر Simon the Gator!

توكنوميكس Simon the Gator (SIMON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Simon the Gator (SIMON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SIMON والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Simon the Gator ( SIMON )

هل تبحث عن كيفية شراء Simon the Gator؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Simon the Gator على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

Simon the Gator المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Simon the Gator، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Simon the Gator الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Simon the Gator

كم يساوي Simon the Gator (SIMON) اليوم؟
سعر SIMON المباشر في USD هو USD 0.0001116، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SIMON إلى USD الحالي؟
سعر SIMON إلى USD الحالي هو $ 0.0001116. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Simon the Gator ؟
القيمة السوقية لعملة SIMON هي $ 72.18K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SIMON؟
العرض المتداول لتوكن SIMON هو 646.75M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SIMON؟
حقق SIMON سعرًا قياسيًا قدره 0.00509385059964004 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SIMON؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.000098669640871021 SIMON.
ما هو حجم تداول SIMON؟
حجم تداول SIMON المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 5.94K USD.
هل سترتفع SIMON هذا العام؟
قد يرتفع SIMON هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SIMON لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:42:03 (UTC+8)

تحديثات Simon the Gator (SIMON) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

