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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Sign، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Sign، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن SIGN

معلومات سعر SIGN

ما هو SIGN

الوثيقة البيضاء لـ SIGN

الموقع الرسمي لـ SIGN

اقتصاد توكن SIGN

توقعات سعر SIGN

سجل SIGN

دليل شراء SIGN

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SIGN عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Sign (SIGN)

التحليل الفني اليوم لـ Sign (SIGN)

توفر صفحة Sign تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SIGN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Sign أدناه.

تغير سعر Sign (SIGN)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.006836---0.43%-18.46%-47.14%
اعرف المزيد عن سعر Sign

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Sign

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Sign عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 8
حيادي 1
شراء 17
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 8حيادي 1شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.006819
0.006818
R2
0.006818
0.006817
R1
0.006817
0.006817
PP
0.006816
0.006816
S1
0.006815
0.006815
S2
0.006814
0.006815
S3
0.006813
0.006814

إشارات السوق الخاصة بـ Sign

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.20M
$3.59 M
$3.79 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.12 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.11 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.20 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.19 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Sign

صافي التدفقسعر SIGNUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.01 M0.01
2026-08-16-$0.02 M0.01
2026-08-15$0.01 M0.01
2026-08-14-$0.13 M0.01
2026-08-13-$0.01 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Sign

تداول أسواق Sign (SIGN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Sign المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSIGN
$0.006836
$0.006836$0.006836
-0.26%
8.29M (USDT)
/USDCSIGN
$0.006811
$0.006811$0.006811
-0.45%
8.09M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SIGN إلى USD

المبلغ

SIGN
SIGN
USD
USD

1 SIGN = 0.006836 USD

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