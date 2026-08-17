التحليل الفني اليوم لـ Sign (SIGN) توفر صفحة Sign تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SIGN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Sign أدناه. التسجيل

تغير سعر Sign (SIGN) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.006836 -- -0.43% -18.46% -47.14%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Sign

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Sign عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 8 حيادي 1 شراء 17 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 0 شراء 14 المؤشرات الفنية : بيع بيع 8 حيادي 1 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.006819 0.006818 R2 0.006818 0.006817 R1 0.006817 0.006817 PP 0.006816 0.006816 S1 0.006815 0.006815 S2 0.006814 0.006815 S3 0.006813 0.006814

إشارات السوق الخاصة بـ Sign صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.20M $3.59 M $3.79 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.12 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.11 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.20 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.19 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Sign صافي التدفق سعر SIGNUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.01 M 0.01 2026-08-16 -$0.02 M 0.01 2026-08-15 $0.01 M 0.01 2026-08-14 -$0.13 M 0.01 2026-08-13 -$0.01 M 0.01 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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