توكنوميكس Mars Battle (SHOOT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Mars Battle (SHOOT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Mars Battle (SHOOT) Mars Battle is a third-person shooter game with player-built structures and destructible environments. Mars Battle is a high-octane arena shooter with a twist as players compete against each other inside vast Martian facilities or on the surface of the Red Planet. الموقع الرسمي: https://www.mars4.me/mars-battle مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xbc61e13ca6830fc7f035fd0e90a01cd08be6dcaa اشتر SHOOT الآن!

توكنوميكس Mars Battle (SHOOT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Mars Battle (SHOOT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 17.03K $ 17.03K $ 17.03K إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 91.73M $ 91.73M $ 91.73M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.032 $ 0.032 $ 0.032 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000099944126035267 $ 0.000099944126035267 $ 0.000099944126035267 السعر الحالي: $ 0.0001856 $ 0.0001856 $ 0.0001856 معرفة المزيد عن سعر Mars Battle (SHOOT)

توكنوميكس Mars Battle (SHOOT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Mars Battle (SHOOT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SHOOT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SHOOT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SHOOT، استكشف السعر المباشر لتوكن SHOOT!

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