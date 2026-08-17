التحليل الفني اليوم لـ MyShell Token (SHELL) توفر صفحة MyShell Token تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SHELL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل MyShell Token أدناه. التسجيل

تغير سعر MyShell Token (SHELL) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.02085 -- +3.83% +8.25% -37.07%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ MyShell Token

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ MyShell Token عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء قوي بيع 3 حيادي 11 شراء 12 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 1 حيادي 4 شراء 9 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 2 حيادي 7 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.02085 0.02084 R2 0.02084 0.02084 R1 0.02084 0.02084 PP 0.02083 0.02083 S1 0.02083 0.02083 S2 0.02082 0.02083 S3 0.02082 0.02082

إشارات السوق الخاصة بـ MyShell Token صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.16M $7.38 M $7.53 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.05 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.05 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.03M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.15 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.18 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ MyShell Token صافي التدفق سعر SHELLUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.03 M 0.02 2026-08-16 -$0.04 M 0.02 2026-08-15 $0.02 M 0.02 2026-08-14 -$0.05 M 0.02 2026-08-13 $0.00 M 0.02 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق MyShell Token (SHELL) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر MyShell Token المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT SHELL $0.02085 $0.02085 $0.02085 -0.85% 4.04M (USDT) تداول