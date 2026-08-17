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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول MyShell Token، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول MyShell Token، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن SHELL

معلومات سعر SHELL

ما هو SHELL

الوثيقة البيضاء لـ SHELL

الموقع الرسمي لـ SHELL

اقتصاد توكن SHELL

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التحليل الفني اليوم لـ MyShell Token (SHELL)

التحليل الفني اليوم لـ MyShell Token (SHELL)

توفر صفحة MyShell Token تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SHELL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل MyShell Token أدناه.

تغير سعر MyShell Token (SHELL)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.02085--+3.83%+8.25%-37.07%
اعرف المزيد عن سعر MyShell Token

المؤشرات الفنية الخاصة بـ MyShell Token

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ MyShell Token عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 3
حيادي 11
شراء 12
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 1حيادي 4شراء 9
المؤشرات الفنية:حياديبيع 2حيادي 7شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.02085
0.02084
R2
0.02084
0.02084
R1
0.02084
0.02084
PP
0.02083
0.02083
S1
0.02083
0.02083
S2
0.02082
0.02083
S3
0.02082
0.02082

إشارات السوق الخاصة بـ MyShell Token

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.16M
$7.38 M
$7.53 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.05 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.05 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.15 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.18 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ MyShell Token

صافي التدفقسعر SHELLUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.03 M0.02
2026-08-16-$0.04 M0.02
2026-08-15$0.02 M0.02
2026-08-14-$0.05 M0.02
2026-08-13$0.00 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن MyShell Token

تداول أسواق MyShell Token (SHELL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر MyShell Token المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSHELL
$0.02085
$0.02085$0.02085
-0.85%
4.04M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SHELL إلى USD

المبلغ

SHELL
SHELL
USD
USD

1 SHELL = 0.02085 USD

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