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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول ShareX، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول ShareX، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن SHARE

معلومات سعر SHARE

ما هو SHARE

الوثيقة البيضاء لـ SHARE

الموقع الرسمي لـ SHARE

اقتصاد توكن SHARE

توقعات سعر SHARE

سجل SHARE

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التحليل الفني اليوم لـ ShareX (SHARE)

التحليل الفني اليوم لـ ShareX (SHARE)

توفر صفحة ShareX تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SHARE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل ShareX أدناه.

تغير سعر ShareX (SHARE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.3326---3.40%+56.66%+37.55%
اعرف المزيد عن سعر ShareX

المؤشرات الفنية الخاصة بـ ShareX

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ ShareX عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع قوي
بيع 22
حيادي 2
شراء 2
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:بيعبيع 8حيادي 2شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.3352
0.3346
R2
0.3346
0.3342
R1
0.3343
0.334
PP
0.3337
0.3337
S1
0.3334
0.3333
S2
0.3328
0.3331
S3
0.3325
0.3328

إشارات السوق الخاصة بـ ShareX

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.01M
$0.02 M
$0.03 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.00 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.00 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ ShareX

صافي التدفقسعر SHAREUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن ShareX

تداول أسواق ShareX (SHARE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ShareX المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSHARE
$0.3327
$0.3327$0.3327
-0.35%
250.84K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SHARE إلى USD

المبلغ

SHARE
SHARE
USD
USD

1 SHARE = 0.3326 USD

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