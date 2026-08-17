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المزيد عن SGB

معلومات سعر SGB

ما هو SGB

الوثيقة البيضاء لـ SGB

الموقع الرسمي لـ SGB

اقتصاد توكن SGB

توقعات سعر SGB

سجل SGB

دليل شراء SGB

محول عملة SGB إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ Songbird (SGB)

التحليل الفني اليوم لـ Songbird (SGB)

توفر صفحة Songbird تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SGB، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Songbird أدناه.

تغير سعر Songbird (SGB)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0009318---12.80%-14.64%-41.27%
اعرف المزيد عن سعر Songbird

تدفق رأس المال الخاص بـ Songbird

صافي التدفقسعر SGBUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.00 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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SGB USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع SGB باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود SGB USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Songbird (SGB) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Songbird المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSGB
$0.0009318
$0.0009318$0.0009318
+0.09%
58.42M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SGB إلى USD

المبلغ

SGB
SGB
USD
USD

1 SGB = 0.0009318 USD

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