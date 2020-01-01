توكنوميكس Sex Token (SEX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Sex Token (SEX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Sex Token (SEX) Join us on a journey into the world of passion and innovation. Discover the story behind the unique SEX token, born from the union of a hero and the Cryptocurrency Goddess. الموقع الرسمي: https://sexone.sex/ مستكشف الكتل: https://arbiscan.io/token/0xd26B0c6Ef8581E921AE41C66e508C62a581B709D اشتر SEX الآن!

توكنوميكس Sex Token (SEX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Sex Token (SEX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 58.20K $ 58.20K $ 58.20K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 450,000,000 $ 450,000,000 $ 450,000,000 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 50,174.09535057523 $ 50,174.09535057523 $ 50,174.09535057523 السعر الحالي: $ 58,202.53 $ 58,202.53 $ 58,202.53 معرفة المزيد عن سعر Sex Token (SEX)

توكنوميكس Sex Token (SEX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Sex Token (SEX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SEX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SEX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SEX، استكشف السعر المباشر لتوكن SEX!

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