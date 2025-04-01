توكنوميكس Serenity Shield (SERSH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Serenity Shield (SERSH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Serenity Shield (SERSH) Serenity Shield's secure and multi-chain private data storage capabilities have wide-ranging use cases across various industries and applications. Besides offering a unique inheritance protocol onchain for crypto users , serenity shield strongbox helps individuals, families, and businesses to store sensitive information such as financial records, legal documents, medical records, and other confidential data that needs to be protected. الموقع الرسمي: https://s.technology الوثيقة البيضاء: https://api.s.technology/wp-content/uploads/2025/04/serenity-white-paper-2025.pdf مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x84affEEf925Cdce87f8A99B7b2E540dA5140Fc09 اشتر SERSH الآن!

توكنوميكس Serenity Shield (SERSH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Serenity Shield (SERSH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 99.34M $ 99.34M $ 99.34M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.76M $ 6.76M $ 6.76M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.352 $ 1.352 $ 1.352 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.002311994722644291 $ 0.002311994722644291 $ 0.002311994722644291 السعر الحالي: $ 0.06806 $ 0.06806 $ 0.06806 معرفة المزيد عن سعر Serenity Shield (SERSH)

توكنوميكس Serenity Shield (SERSH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Serenity Shield (SERSH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SERSH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SERSH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SERSH، استكشف السعر المباشر لتوكن SERSH!

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