توكنوميكس SERO (SERO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SERO (SERO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SERO (SERO) SERO is a next-generation privacy blockchain that supports smart contracts and enables the issuance of privacy coins and anonymous assets. Known as a private version of Ethereum, SERO uses zero-knowledge proofs, a cryptographic method that performs better than the one used by ZCash. With native anonymous transactions, SERO is the world's first true privacy platform for Decentralized Applications(DApps). SERO also employs the most advanced POW + POS consensus, which provides significantly better network security and performance than POW consensus-based blockchains. The project is funded by former IDG co-founder Mr. Suyang Zhang, LD Capital and Quantum Investment Fund, and is currently collaborating with major mining pools such as F2Pool. الموقع الرسمي: https://sero.cash/ الوثيقة البيضاء: https://sero.cash/en/uploadfile/upload/2019052010565112.pdf مستكشف الكتل: https://explorer.web.sero.cash/ اشتر SERO الآن!

توكنوميكس SERO (SERO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SERO (SERO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.11M $ 2.11M $ 2.11M إجمالي العرض: $ 647.37M $ 647.37M $ 647.37M العرض المتداول: $ 438.33M $ 438.33M $ 438.33M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.12M $ 3.12M $ 3.12M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.48 $ 0.48 $ 0.48 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.003187564058042448 $ 0.003187564058042448 $ 0.003187564058042448 السعر الحالي: $ 0.004821 $ 0.004821 $ 0.004821 معرفة المزيد عن سعر SERO (SERO)

توكنوميكس SERO (SERO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SERO (SERO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SERO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SERO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SERO، استكشف السعر المباشر لتوكن SERO!

كيفية شراء SERO هل أنت مهتم بإضافة SERO (SERO) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء SERO ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء SERO على MEXC الآن!

تاريخ سعر SERO (SERO) يساعد تحليل تاريخ أسعار SERO المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار SERO الآن!

توقعات سعر SERO هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه SERO؟ تجمع صفحة توقعات أسعار SERO الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر SERO الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!