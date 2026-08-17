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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Sentient، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Sentient، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن SENT

معلومات سعر SENT

ما هو SENT

الوثيقة البيضاء لـ SENT

الموقع الرسمي لـ SENT

اقتصاد توكن SENT

توقعات سعر SENT

سجل SENT

دليل شراء SENT

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عقود SENT الفورية

SENT عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Sentient (SENT)

التحليل الفني اليوم لـ Sentient (SENT)

توفر صفحة Sentient تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SENT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Sentient أدناه.

تغير سعر Sentient (SENT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.01274---5.56%-4.22%-20.87%
اعرف المزيد عن سعر Sentient

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Sentient

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Sentient عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 0
حيادي 16
شراء 10
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 0حيادي 10شراء 4
المؤشرات الفنية:حياديبيع 0حيادي 6شراء 6
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01272
0.01271
R2
0.01271
0.01271
R1
0.01271
0.01271
PP
0.0127
0.0127
S1
0.0127
0.0127
S2
0.01269
0.0127
S3
0.01269
0.01269

إشارات السوق الخاصة بـ Sentient

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.65M
$3.36 M
$4.01 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.04 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.12 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.11 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Sentient

صافي التدفقسعر SENTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.02 M0.01
2026-08-16$0.01 M0.01
2026-08-15$0.00 M0.01
2026-08-14$0.03 M0.01
2026-08-13$0.03 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Sentient (SENT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Sentient المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSENT
$0.01274
$0.01274$0.01274
-1.31%
4.27M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SENT إلى USD

المبلغ

SENT
SENT
USD
USD

1 SENT = 0.01274 USD

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