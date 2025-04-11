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Securist السعر(SECU)

USD

مخطط أسعار Securist (SECU) المباشر

$0.003364
$0.003364$0.003364
-0.23%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول SECU

السعر الحالي لـ Securist (SECU) اليوم هو 0.003364 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من SECU إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Securist:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 51.18K USD
- تغير سعر Securist خلال اليوم هو -0.23%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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SECU أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Securist لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00000776-0.22%
30 يوم$ +0.001364+68.20%
60 يوم$ +0.001364+68.20%
90 يوم$ +0.001364+68.20%
تغير سعر Securist اليوم

سجل اليوم SECU تغيرًا $ -0.00000776 (-0.22%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Securist لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.001364 (+68.20%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Securist لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SECU تغييرًا في $ +0.001364 (+68.20%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Securist لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.001364 (+68.20%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

SECU معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Securist: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.003189
$ 0.003189$ 0.003189

$ 0.0035
$ 0.0035$ 0.0035

$ 0.0266
$ 0.0266$ 0.0266

+0.89%

-0.22%

+2.40%

SECU معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 51.18K
$ 51.18K$ 51.18K

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ما هو Securist ( SECU )

SECU هو الرمز الأصلي للمنفعة على منصة SECURIST. يتم مكافأة الشركات والاستشاريين الذين يستخدمون منصة SECURIST بهذا الرمز كحافز على المساهمات النشطة، ويُستخدم كعملة للوصول إلى خدمات الأمان المعلوماتي وحل ATHENA ISMS بأسعار تنافسية. SECU في توسع مستمر لتعزيز الأمان المعلوماتي للأفراد والمنظمات.

متوفر Securist على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Securist الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

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توقع سعر Securist

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Securist، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ SECU؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارSecurist.

سجل أسعار Securist

يوفر تتبع مسار سعر SECU معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ SECU. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Securist.

كيفية شراء Securist ( SECU )

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عملة SECU إلى العملات المحلية

1 SECU إلى VND
86.256324
1 SECU إلى AUD
A$0.00531512
1 SECU إلى GBP
0.00255664
1 SECU إلى EUR
0.00292668
1 SECU إلى USD
$0.003364
1 SECU إلى MYR
RM0.01486888
1 SECU إلى TRY
0.12786564
1 SECU إلى JPY
¥0.48007644
1 SECU إلى RUB
0.285099
1 SECU إلى INR
0.28916944
1 SECU إلى IDR
Rp56.06664424
1 SECU إلى KRW
4.79884692
1 SECU إلى PHP
0.19235352
1 SECU إلى EGP
￡E.0.17243864
1 SECU إلى BRL
R$0.01971304
1 SECU إلى CAD
C$0.00464232
1 SECU إلى BDT
0.407885
1 SECU إلى NGN
5.34815448
1 SECU إلى UAH
0.13896684
1 SECU إلى VES
Bs0.238844
1 SECU إلى PKR
Rs0.94121356
1 SECU إلى KZT
1.73488208
1 SECU إلى THB
฿0.112694
1 SECU إلى TWD
NT$0.10919544
1 SECU إلى AED
د.إ0.01234588
1 SECU إلى CHF
Fr0.00272484
1 SECU إلى HKD
HK$0.026071
1 SECU إلى MAD
.د.م0.03121792
1 SECU إلى MXN
$0.06822192

Securist المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Securist، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Securist الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

SECU
USD

1 SECU = 0.003364 USD

تداول

USDTSECU
$0.003364
$0.003364$0.003364
+1.50%

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