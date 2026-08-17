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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Scroll، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Scroll، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن SCR

معلومات سعر SCR

ما هو SCR

الوثيقة البيضاء لـ SCR

الموقع الرسمي لـ SCR

اقتصاد توكن SCR

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التحليل الفني اليوم لـ Scroll (SCR)

التحليل الفني اليوم لـ Scroll (SCR)

توفر صفحة Scroll تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SCR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Scroll أدناه.

تغير سعر Scroll (SCR)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.02005---11.44%-11.80%-53.83%
اعرف المزيد عن سعر Scroll

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Scroll

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Scroll عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع قوي
بيع 15
حيادي 8
شراء 3
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 11حيادي 3شراء 0
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 5شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.02004
0.02003
R2
0.02003
0.02003
R1
0.02003
0.02003
PP
0.02002
0.02002
S1
0.02002
0.02002
S2
0.02001
0.02002
S3
0.02001
0.02001

إشارات السوق الخاصة بـ Scroll

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.48M
$6.49 M
$6.97 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.09 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.08 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.13 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.13 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Scroll

صافي التدفقسعر SCRUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.04 M0.02
2026-08-16$0.08 M0.02
2026-08-15$0.14 M0.02
2026-08-14-$0.02 M0.02
2026-08-13$0.03 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Scroll

تداول أسواق Scroll (SCR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Scroll المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSCR
$0.02005
$0.02005$0.02005
-4.20%
2.86M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SCR إلى USD

المبلغ

SCR
SCR
USD
USD

1 SCR = 0.02004 USD

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