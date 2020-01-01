توكنوميكس Saber Protocol Token (SBR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Saber Protocol Token (SBR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Saber Protocol Token (SBR) Saber is a cross-chain stablecoin exchange on Solana. الموقع الرسمي: https://saberdao.io/ الوثيقة البيضاء: https://docs.saberdao.io/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/Saber2gLauYim4Mvftnrasomsv6NvAuncvMEZwcLpD1 اشتر SBR الآن!

توكنوميكس Saber Protocol Token (SBR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Saber Protocol Token (SBR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000218387419212127 $ 0.000218387419212127 $ 0.000218387419212127 السعر الحالي: $ 0.0010937 $ 0.0010937 $ 0.0010937 معرفة المزيد عن سعر Saber Protocol Token (SBR)

توكنوميكس Saber Protocol Token (SBR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Saber Protocol Token (SBR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SBR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SBR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SBR، استكشف السعر المباشر لتوكن SBR!

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