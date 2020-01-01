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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول SharpLink Gaming، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول SharpLink Gaming، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن SBETON

معلومات سعر SBETON

ما هو SBETON

الموقع الرسمي لـ SBETON

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التحليل الفني اليوم لـ SharpLink Gaming (SBETON)

التحليل الفني اليوم لـ SharpLink Gaming (SBETON)

توفر صفحة SharpLink Gaming تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SBETON، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل SharpLink Gaming أدناه.

تغير سعر SharpLink Gaming (SBETON)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
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تدفق رأس المال الخاص بـ SharpLink Gaming

صافي التدفقسعر SBETONUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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