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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Sapien، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Sapien، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن SAPIEN

معلومات سعر SAPIEN

ما هو SAPIEN

الوثيقة البيضاء لـ SAPIEN

الموقع الرسمي لـ SAPIEN

اقتصاد توكن SAPIEN

توقعات سعر SAPIEN

سجل SAPIEN

دليل شراء SAPIEN

محول عملة SAPIEN إلى الفيات

عقود SAPIEN الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Sapien (SAPIEN)

التحليل الفني اليوم لـ Sapien (SAPIEN)

توفر صفحة Sapien تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SAPIEN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Sapien أدناه.

تغير سعر Sapien (SAPIEN)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.07709---8.67%+6.56%-25.04%
اعرف المزيد عن سعر Sapien

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Sapien

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Sapien عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 10
حيادي 2
شراء 14
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 7حيادي 1شراء 6
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 1شراء 8
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.07709
0.07709
R2
0.07709
0.07708
R1
0.07708
0.07708
PP
0.07708
0.07708
S1
0.07707
0.07707
S2
0.07707
0.07707
S3
0.07706
0.07707

إشارات السوق الخاصة بـ Sapien

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.22M
$3.40 M
$3.62 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.09 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.07 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.14 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.14 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Sapien

صافي التدفقسعر SAPIENUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.02 M0.08
2026-08-16$0.02 M0.08
2026-08-15$0.05 M0.08
2026-08-14$0.02 M0.08
2026-08-13$0.01 M0.08

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Sapien

تداول أسواق Sapien (SAPIEN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Sapien المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSAPIEN
$0.07709
$0.07709$0.07709
-1.11%
832.85K (USDT)
/USDCSAPIEN
$0.07695
$0.07695$0.07695
-1.32%
719.23K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SAPIEN إلى USD

المبلغ

SAPIEN
SAPIEN
USD
USD

1 SAPIEN = 0.07709 USD

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