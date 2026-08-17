التحليل الفني اليوم لـ Sapien (SAPIEN) توفر صفحة Sapien تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SAPIEN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Sapien أدناه. التسجيل

تغير سعر Sapien (SAPIEN) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.07709 -- -8.67% +6.56% -25.04%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Sapien

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Sapien عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 10 حيادي 2 شراء 14 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 7 حيادي 1 شراء 6 المؤشرات الفنية : شراء بيع 3 حيادي 1 شراء 8 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.07709 0.07709 R2 0.07709 0.07708 R1 0.07708 0.07708 PP 0.07708 0.07708 S1 0.07707 0.07707 S2 0.07707 0.07707 S3 0.07706 0.07707

إشارات السوق الخاصة بـ Sapien صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.22M $3.40 M $3.62 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.09 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.07 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.14 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.14 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Sapien صافي التدفق سعر SAPIENUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.02 M 0.08 2026-08-16 $0.02 M 0.08 2026-08-15 $0.05 M 0.08 2026-08-14 $0.02 M 0.08 2026-08-13 $0.01 M 0.08 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Sapien (SAPIEN) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Sapien المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT SAPIEN $0.07709 $0.07709 $0.07709 -1.11% 832.85K (USDT) تداول / USDC SAPIEN $0.07695 $0.07695 $0.07695 -1.32% 719.23K (USDT) تداول