توكنوميكس Salad Ventures (SALD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Salad Ventures (SALD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Salad Ventures (SALD) Our mission is to support Web3 projects in building and expanding their communities while enhancing user engagement. Our campaigns are geared towards helping established Web3 projects attract more Web3 crypto-native users, providing them with a sustainable growth trajectory. Through our ecosystem, Salad offers earning opportunities to Web3 natives and non-natives alike. الموقع الرسمي: https://salad.ventures الوثيقة البيضاء: https://wp.salad.ventures/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x5582a479f0c403e207d2578963ccef5d03ba636f اشتر SALD الآن!

توكنوميكس Salad Ventures (SALD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Salad Ventures (SALD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.13K $ 2.13K $ 2.13K إجمالي العرض: $ 1.68B $ 1.68B $ 1.68B العرض المتداول: $ 75.61M $ 75.61M $ 75.61M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 47.38K $ 47.38K $ 47.38K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.25959 $ 0.25959 $ 0.25959 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000008449793257653 $ 0.000008449793257653 $ 0.000008449793257653 السعر الحالي: $ 0.0000282 $ 0.0000282 $ 0.0000282 معرفة المزيد عن سعر Salad Ventures (SALD)

توكنوميكس Salad Ventures (SALD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Salad Ventures (SALD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SALD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SALD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SALD، استكشف السعر المباشر لتوكن SALD!

كيفية شراء SALD هل أنت مهتم بإضافة Salad Ventures (SALD) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء SALD ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء SALD على MEXC الآن!

تاريخ سعر Salad Ventures (SALD) يساعد تحليل تاريخ أسعار SALD المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار SALD الآن!

توقعات سعر SALD هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه SALD؟ تجمع صفحة توقعات أسعار SALD الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر SALD الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!