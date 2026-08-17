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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول SaharaAI، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول SaharaAI، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن SAHARA

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التحليل الفني اليوم لـ SaharaAI (SAHARA)

التحليل الفني اليوم لـ SaharaAI (SAHARA)

توفر صفحة SaharaAI تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SAHARA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل SaharaAI أدناه.

تغير سعر SaharaAI (SAHARA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.007438---11.81%-16.08%-79.74%
اعرف المزيد عن سعر SaharaAI

المؤشرات الفنية الخاصة بـ SaharaAI

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ SaharaAI عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 12
حيادي 2
شراء 12
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 5حيادي 0شراء 9
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 2شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.007425
0.007424
R2
0.007424
0.007424
R1
0.007424
0.007424
PP
0.007423
0.007423
S1
0.007423
0.007423
S2
0.007422
0.007423
S3
0.007422
0.007422

إشارات السوق الخاصة بـ SaharaAI

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.04M
$1.36 M
$1.40 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.08 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.07 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.30 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.28 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ SaharaAI

صافي التدفقسعر SAHARAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.18 M0.01
2026-08-16$0.03 M0.01
2026-08-15-$0.07 M0.01
2026-08-14-$0.04 M0.01
2026-08-13-$0.01 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن SaharaAI

تداول أسواق SaharaAI (SAHARA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر SaharaAI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSAHARA
$0.007433
$0.007433$0.007433
-3.40%
7.25M (USDT)
/USDCSAHARA
$0.007418
$0.007418$0.007418
-3.52%
7.14M (USDT)
/USD1SAHARA
$0.007423
$0.007423$0.007423
-3.58%
7.32M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SAHARA إلى USD

المبلغ

SAHARA
SAHARA
USD
USD

1 SAHARA = 0.007438 USD

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