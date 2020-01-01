توكنوميكس RWAI by Virtuals (RWAI)
معلومات RWAI by Virtuals (RWAI)
Rwai هي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مصممة لتبسيط عملية البحث عن مشاريع العملات المشفرة والأصول الحقيقية المميزة (RWA) وإعداد التقارير عنها وإطلاقها. تُؤتمت المنصة عملية الإطلاق من البداية إلى النهاية، بدءًا من التحقق من صحة الفكرة وحتى تنفيذها، من خلال إزالة التعقيدات التقنية وتقليل متطلبات الموارد. بدعم من توكن $RWAI، توفر المنصة أبحاثًا قائمة على البيانات، وتقارير شاملة، ورؤى عملية لتسهيل إطلاق المشاريع بثقة وكفاءة. تخدم Rwai المستثمرين والمطورين والمؤسسات التي تسعى إلى مسار مبسط لإنجاز مشاريعها القائمة على تقنية البلوكتشين.
توكنوميكس RWAI by Virtuals (RWAI) وتحليل الأسعار
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توكنوميكس RWAI by Virtuals (RWAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس RWAI by Virtuals (RWAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن RWAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RWAI التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RWAI، استكشف السعر المباشر لتوكن RWAI!
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شراء RWAI by Virtuals (RWAI)
المبلغ
1 RWAI = 0.0002586 USD