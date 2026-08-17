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المزيد عن RVV

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ما هو RVV

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التحليل الفني اليوم لـ Astra Nova (RVV)

التحليل الفني اليوم لـ Astra Nova (RVV)

توفر صفحة Astra Nova تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ RVV، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Astra Nova أدناه.

تغير سعر Astra Nova (RVV)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.00006936---13.46%-42.01%-73.06%
اعرف المزيد عن سعر Astra Nova

تدفق رأس المال الخاص بـ Astra Nova

صافي التدفقسعر RVVUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.00 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Astra Nova (RVV) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Astra Nova المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTRVV
$0.00006938
$0.00006938$0.00006938
-0.77%
911.47M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة RVV إلى USD

المبلغ

RVV
RVV
USD
USD

1 RVV = 0.00006936 USD

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