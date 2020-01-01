توكنوميكس RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) RSIC•GENESIS•RUNE (RUNECOIN), built with the Runes Protocol, is the first Pre-Rune airdropped to the early adopters of Ordinals. It creates a unique opportunity for people to engage with Bitcoin, setting the stage for a more vibrant and user-centric ecosystem. الموقع الرسمي: https://runecoin.io/ مستكشف الكتل: https://www.oklink.com/zh-hans/btc/token/runes/840000-28 اشتر RUNECOIN الآن!

توكنوميكس RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.005275 $ 0.005275 $ 0.005275 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000344926735520473 $ 0.000344926735520473 $ 0.000344926735520473 السعر الحالي: $ 0.000411 $ 0.000411 $ 0.000411 معرفة المزيد عن سعر RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN)

توكنوميكس RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RUNECOIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RUNECOIN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RUNECOIN، استكشف السعر المباشر لتوكن RUNECOIN!

كيفية شراء RUNECOIN هل أنت مهتم بإضافة RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء RUNECOIN ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء RUNECOIN على MEXC الآن!

تاريخ سعر RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) يساعد تحليل تاريخ أسعار RUNECOIN المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار RUNECOIN الآن!

توقعات سعر RUNECOIN هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه RUNECOIN؟ تجمع صفحة توقعات أسعار RUNECOIN الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر RUNECOIN الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!