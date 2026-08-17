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المزيد عن RUJI

معلومات سعر RUJI

ما هو RUJI

الموقع الرسمي لـ RUJI

اقتصاد توكن RUJI

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التحليل الفني اليوم لـ RUJI (RUJI)

التحليل الفني اليوم لـ RUJI (RUJI)

توفر صفحة RUJI تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ RUJI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل RUJI أدناه.

تغير سعر RUJI (RUJI)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.1724---5.59%-2.77%-40.88%
اعرف المزيد عن سعر RUJI

تدفق رأس المال الخاص بـ RUJI

صافي التدفقسعر RUJIUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.17
2026-08-16$0.00 M0.17
2026-08-15$0.00 M0.17
2026-08-14$0.00 M0.17
2026-08-13$0.00 M0.17

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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RUJI USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع RUJI باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود RUJI USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق RUJI (RUJI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر RUJI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTRUJI
$0.1724
$0.1724$0.1724
+0.87%
6.91K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة RUJI إلى USD

المبلغ

RUJI
RUJI
USD
USD

1 RUJI = 0.1724 USD

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