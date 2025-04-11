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Morning Routine السعر(ROUTINE)

USD

مخطط أسعار Morning Routine (ROUTINE) المباشر

$0.0003541
$0.0003541$0.0003541
-7.59%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول ROUTINE

السعر الحالي لـ Morning Routine (ROUTINE) اليوم هو 0.0003543 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 0.00 USD. يتم تحديث سعر من ROUTINE إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Morning Routine:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 59.25K USD
- تغير سعر Morning Routine خلال اليوم هو -7.59%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 0.00 USD

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ROUTINE أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Morning Routine لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000029084-7.59%
30 يوم$ -0.0006457-64.57%
60 يوم$ -0.0006457-64.57%
90 يوم$ -0.0006457-64.57%
تغير سعر Morning Routine اليوم

سجل اليوم ROUTINE تغيرًا $ -0.000029084 (-7.59%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Morning Routine لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0006457 (-64.57%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Morning Routine لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ROUTINE تغييرًا في $ -0.0006457 (-64.57%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Morning Routine لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0006457 (-64.57%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

ROUTINE معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Morning Routine: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.0003304
$ 0.0003304$ 0.0003304

$ 0.00045
$ 0.00045$ 0.00045

$ 0.019867
$ 0.019867$ 0.019867

-0.12%

-7.59%

-18.72%

ROUTINE معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 59.25K
$ 59.25K$ 59.25K

0.00
0.00 0.00

ما هو Morning Routine ( ROUTINE )

يشير "Morning Routine" إلى سلسلة من الأنشطة المنتظمة التي يُنجزها الأفراد كل صباح. وقد اكتسب هذا النمط السلوكي اليومي المنتظم شعبيةً كبيرةً في المجتمعات الغربية في السنوات الأخيرة لارتباطه الوثيق بالتطور الشخصي، وكفاءة العمل، وجودة الحياة، وخاصةً بين الفئات التي تسعى إلى تحسين الذات وتبني مفاهيم نمط الحياة الصحي.

متوفر Morning Routine على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Morning Routine الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين ROUTINEلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
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صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Morning Routine سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Morning Routine

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Morning Routine، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ ROUTINE؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارMorning Routine.

سجل أسعار Morning Routine

يوفر تتبع مسار سعر ROUTINE معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ ROUTINE. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Morning Routine.

كيفية شراء Morning Routine ( ROUTINE )

هل تبحث عن كيفية شراء Morning Routine؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Morning Routine على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة ROUTINE إلى العملات المحلية

1 ROUTINE إلى VND
9.0846063
1 ROUTINE إلى AUD
A$0.000559794
1 ROUTINE إلى GBP
0.000269268
1 ROUTINE إلى EUR
0.000308241
1 ROUTINE إلى USD
$0.0003543
1 ROUTINE إلى MYR
RM0.001566006
1 ROUTINE إلى TRY
0.013466943
1 ROUTINE إلى JPY
¥0.050562153
1 ROUTINE إلى RUB
0.030026925
1 ROUTINE إلى INR
0.030455628
1 ROUTINE إلى IDR
Rp5.904997638
1 ROUTINE إلى KRW
0.505419579
1 ROUTINE إلى PHP
0.020258874
1 ROUTINE إلى EGP
￡E.0.018161418
1 ROUTINE إلى BRL
R$0.002076198
1 ROUTINE إلى CAD
C$0.000488934
1 ROUTINE إلى BDT
0.042958875
1 ROUTINE إلى NGN
0.563273226
1 ROUTINE إلى UAH
0.014636133
1 ROUTINE إلى VES
Bs0.0251553
1 ROUTINE إلى PKR
Rs0.099129597
1 ROUTINE إلى KZT
0.182719596
1 ROUTINE إلى THB
฿0.01186905
1 ROUTINE إلى TWD
NT$0.011500578
1 ROUTINE إلى AED
د.إ0.001300281
1 ROUTINE إلى CHF
Fr0.000286983
1 ROUTINE إلى HKD
HK$0.002745825
1 ROUTINE إلى MAD
.د.م0.003287904
1 ROUTINE إلى MXN
$0.007185204

Morning Routine المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Morning Routine، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Morning Routine الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

ROUTINE
USD

1 ROUTINE = 0.0003543 USD

تداول

USDTROUTINE
$0.0003543
$0.0003543$0.0003543
-10.15%

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