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المزيد عن ROLL

معلومات سعر ROLL

ما هو ROLL

الوثيقة البيضاء لـ ROLL

الموقع الرسمي لـ ROLL

اقتصاد توكن ROLL

توقعات سعر ROLL

سجل ROLL

دليل شراء ROLL

محول عملة ROLL إلى الفيات

عقود ROLL الفورية

ROLL عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ RollX (ROLL)

التحليل الفني اليوم لـ RollX (ROLL)

توفر صفحة RollX تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ROLL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل RollX أدناه.

تغير سعر RollX (ROLL)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.13837---0.72%+144.34%+72.50%
اعرف المزيد عن سعر RollX

تدفق رأس المال الخاص بـ RollX

صافي التدفقسعر ROLLUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.14
2026-08-16$0.00 M0.14
2026-08-15$0.00 M0.14
2026-08-14$0.00 M0.13
2026-08-13$0.00 M0.13

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن RollX

تداول أسواق RollX (ROLL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر RollX المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTROLL
$0.13837
$0.13837$0.13837
-0.86%
396.72K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ROLL إلى USD

المبلغ

ROLL
ROLL
USD
USD

1 ROLL = 0.13837 USD

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