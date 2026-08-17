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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Fabric، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Fabric، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن ROBO

معلومات سعر ROBO

ما هو ROBO

الموقع الرسمي لـ ROBO

اقتصاد توكن ROBO

توقعات سعر ROBO

سجل ROBO

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التحليل الفني اليوم لـ Fabric (ROBO)

التحليل الفني اليوم لـ Fabric (ROBO)

توفر صفحة Fabric تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ROBO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Fabric أدناه.

تغير سعر Fabric (ROBO)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.01402---9.67%+21.59%-30.63%
اعرف المزيد عن سعر Fabric

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Fabric

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Fabric عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 13
حيادي 6
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 9حيادي 1شراء 4
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 5شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01401
0.014
R2
0.014
0.014
R1
0.014
0.014
PP
0.01399
0.01399
S1
0.01399
0.01399
S2
0.01398
0.01399
S3
0.01398
0.01398

إشارات السوق الخاصة بـ Fabric

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.11M
$1.48 M
$1.59 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$6.82 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$6.84 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.13M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$7.93 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$7.80 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Fabric

صافي التدفقسعر ROBOUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.52 M0.01
2026-08-16-$0.10 M0.02
2026-08-15$0.28 M0.01
2026-08-14-$0.26 M0.01
2026-08-13$0.37 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Fabric

تداول أسواق Fabric (ROBO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Fabric المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTROBO
$0.01402
$0.01402$0.01402
-7.58%
18.60M (USDT)
/USDCROBO
$0.014
$0.014$0.014
-7.59%
3.77M (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ROBO إلى USD

المبلغ

ROBO
ROBO
USD
USD

1 ROBO = 0.01402 USD

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