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المزيد عن ROAM

معلومات سعر ROAM

ما هو ROAM

الوثيقة البيضاء لـ ROAM

الموقع الرسمي لـ ROAM

اقتصاد توكن ROAM

توقعات سعر ROAM

سجل ROAM

دليل شراء ROAM

محول عملة ROAM إلى الفيات

عقود ROAM الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Roam (ROAM)

التحليل الفني اليوم لـ Roam (ROAM)

توفر صفحة Roam تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ROAM، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Roam أدناه.

تغير سعر Roam (ROAM)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.011806--+18.98%+9.10%+107.99%
اعرف المزيد عن سعر Roam

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Roam

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Roam عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 16
حيادي 4
شراء 6
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 10حيادي 0شراء 4
المؤشرات الفنية:بيعبيع 6حيادي 4شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.011824
0.011823
R2
0.011823
0.011822
R1
0.011822
0.011822
PP
0.011821
0.011821
S1
0.01182
0.01182
S2
0.011819
0.01182
S3
0.011818
0.011819

إشارات السوق الخاصة بـ Roam

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.02M
$0.01 M
$0.04 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.02 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.02 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Roam

صافي التدفقسعر ROAMUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.01
2026-08-16-$0.01 M0.01
2026-08-15-$0.01 M0.01
2026-08-14-$0.01 M0.01
2026-08-13-$0.01 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Roam (ROAM) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Roam المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTROAM
$0.011804
$0.011804$0.011804
-1.82%
3.20M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ROAM إلى USD

المبلغ

ROAM
ROAM
USD
USD

1 ROAM = 0.011806 USD

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