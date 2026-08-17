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المزيد عن RNBW

معلومات سعر RNBW

ما هو RNBW

الوثيقة البيضاء لـ RNBW

الموقع الرسمي لـ RNBW

اقتصاد توكن RNBW

توقعات سعر RNBW

سجل RNBW

دليل شراء RNBW

محول عملة RNBW إلى الفيات

عقود RNBW الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Rainbow (RNBW)

التحليل الفني اليوم لـ Rainbow (RNBW)

توفر صفحة Rainbow تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ RNBW، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Rainbow أدناه.

تغير سعر Rainbow (RNBW)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.01374---8.89%-7.42%-21.58%
اعرف المزيد عن سعر Rainbow

تدفق رأس المال الخاص بـ Rainbow

صافي التدفقسعر RNBWUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.01
2026-08-16$0.00 M0.01
2026-08-15$0.00 M0.01
2026-08-14$0.00 M0.01
2026-08-13$0.00 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Rainbow (RNBW) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Rainbow المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTRNBW
$0.01373
$0.01373$0.01373
+1.17%
3.91M (USDT)
/USDCRNBW
$0.0137
$0.0137$0.0137
+0.95%
3.95M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة RNBW إلى USD

المبلغ

RNBW
RNBW
USD
USD

1 RNBW = 0.01374 USD

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