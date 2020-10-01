توكنوميكس Rally (RLY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Rally (RLY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Rally (RLY) Rally is a community token and belongs to the same sector as CHZ, which is currently the hottest. It is a fan-oriented value discovery platform. And Rally has also customized a layer2 solution, which is the inherent value acquisition mechanism that allows instant transactions, dollar purchases and the use of glue curve. الموقع الرسمي: https://rly.network/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xf1f955016EcbCd7321c7266BccFB96c68ea5E49b اشتر RLY الآن!

توكنوميكس Rally (RLY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Rally (RLY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 7.50M $ 7.50M $ 7.50M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 5.24B $ 5.24B $ 5.24B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.42 $ 1.42 $ 1.42 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0007781481664554 $ 0.0007781481664554 $ 0.0007781481664554 السعر الحالي: $ 0.0014317 $ 0.0014317 $ 0.0014317 معرفة المزيد عن سعر Rally (RLY)

توكنوميكس Rally (RLY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Rally (RLY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RLY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RLY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RLY، استكشف السعر المباشر لتوكن RLY!

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