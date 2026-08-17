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المزيد عن RLS

معلومات سعر RLS

ما هو RLS

الوثيقة البيضاء لـ RLS

الموقع الرسمي لـ RLS

اقتصاد توكن RLS

توقعات سعر RLS

سجل RLS

دليل شراء RLS

محول عملة RLS إلى الفيات

عقود RLS الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Rayls (RLS)

التحليل الفني اليوم لـ Rayls (RLS)

توفر صفحة Rayls تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ RLS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Rayls أدناه.

تغير سعر Rayls (RLS)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.001631---8.99%-21.21%-68.38%
اعرف المزيد عن سعر Rayls

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Rayls

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Rayls عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 4
حيادي 6
شراء 16
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 6شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.001635
0.001635
R2
0.001635
0.001634
R1
0.001634
0.001634
PP
0.001634
0.001634
S1
0.001633
0.001633
S2
0.001633
0.001633
S3
0.001632
0.001633

إشارات السوق الخاصة بـ Rayls

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.12M
$1.18 M
$1.31 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.03 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Rayls

صافي التدفقسعر RLSUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15-$0.02 M0.00
2026-08-14$0.03 M0.00
2026-08-13$0.03 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Rayls (RLS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Rayls المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTRLS
$0.001631
$0.001631$0.001631
-2.10%
38.99M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة RLS إلى USD

المبلغ

RLS
RLS
USD
USD

1 RLS = 0.001631 USD

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