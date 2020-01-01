توكنوميكس Arkaine (RKNE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Arkaine (RKNE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Arkaine (RKNE) مشروع Arkaine هي منصة شاملة لتجميع البيانات والتداول، مصممة لتمكين متداولي العملات المشفرة من أدوات وتحليلات متقدمة. تجمع هذه المنصة المتكاملة جميع وظائف الخدمات الشائعة مثل DexScreener وTradingView وCoinMarketCap وBubbleMaps، بالإضافة إلى رؤى التداول بالذكاء الاصطناعي. تقدم Arkaine حلاً هجينًا فريدًا يجمع جميع البيانات من خلال تسجيل دخول واحد بين بوت تداول التيلجرام ومنصة سطح المكتب، مما يضمن لك عدم تفويت أي صفقة. أغلق جميع علامات التبويب، ولن تحتاج إليها بعد الآن. الموقع الرسمي: https://arkaine.ai/ مستكشف الكتل: https://basescan.org/token/0x555a04a1234b291445497ec52700622e74698f8f اشتر RKNE الآن!

توكنوميكس Arkaine (RKNE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Arkaine (RKNE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.14394 $ 0.14394 $ 0.14394 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.001992 $ 0.001992 $ 0.001992 معرفة المزيد عن سعر Arkaine (RKNE)

توكنوميكس Arkaine (RKNE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Arkaine (RKNE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RKNE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RKNE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RKNE، استكشف السعر المباشر لتوكن RKNE!

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