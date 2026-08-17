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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول River، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول River، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن RIVER

معلومات سعر RIVER

ما هو RIVER

الوثيقة البيضاء لـ RIVER

الموقع الرسمي لـ RIVER

اقتصاد توكن RIVER

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التحليل الفني اليوم لـ River (RIVER)

التحليل الفني اليوم لـ River (RIVER)

توفر صفحة River تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ RIVER، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل River أدناه.

تغير سعر River (RIVER)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$2.7371---1.78%-16.44%-55.66%
اعرف المزيد عن سعر River

المؤشرات الفنية الخاصة بـ River

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ River عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 17
حيادي 4
شراء 5
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 11حيادي 0شراء 3
المؤشرات الفنية:بيعبيع 6حيادي 4شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
2.7453
2.7446
R2
2.7446
2.7439
R1
2.7433
2.7434
PP
2.7426
2.7426
S1
2.7413
2.7419
S2
2.7406
2.7414
S3
2.7393
2.7406

إشارات السوق الخاصة بـ River

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.89M
$7.71 M
$8.59 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$2.25 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$2.26 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$5.12 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$5.11 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ River

صافي التدفقسعر RIVERUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.02 M2.76
2026-08-16$0.00 M2.68
2026-08-15$0.00 M2.70
2026-08-14$0.00 M2.62
2026-08-13$0.02 M2.60

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق River (RIVER) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر River المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTRIVER
$2.7371
$2.7371$2.7371
+2.00%
33.82K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة RIVER إلى USD

المبلغ

RIVER
RIVER
USD
USD

1 RIVER = 2.7371 USD

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