توكنوميكس Ring AI (RINGAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ring AI (RINGAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ring AI (RINGAI) Ring AI is an advanced AI platform that revolutionizes customer support and sales through fully autonomous, phone-based agents. الموقع الرسمي: https://www.tryring.ai/ الوثيقة البيضاء: https://docs.tryring.ai/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xc092A137df3cF2B9e5971ba1874D26487C12626d اشتر RINGAI الآن!

توكنوميكس Ring AI (RINGAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ring AI (RINGAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 967.00K $ 967.00K $ 967.00K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.006375287174417198 $ 0.006375287174417198 $ 0.006375287174417198 السعر الحالي: $ 0.00967 $ 0.00967 $ 0.00967 معرفة المزيد عن سعر Ring AI (RINGAI)

توكنوميكس Ring AI (RINGAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ring AI (RINGAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RINGAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RINGAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RINGAI، استكشف السعر المباشر لتوكن RINGAI!

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